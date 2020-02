Vogelonderzoek in Portugal: hoe staat de gruttopopulatie ervoor?

"Wij zijn gisteren aangekomen, net voor de storm zijn we Nederland uitgegaan. Het stikt hier van de grutto's, dus het begint meteen te jeuken. Ons doel is om een inschatting van de Nederlandse populatie te maken. Dat doen we met tellingen en ook aan de hand van in Nederland geringde vogels. Door die verhouding in te schatten kun je berekenen hoe groot die populatie is," legt onderzoeker Egbert van der Velde uit, die nu in Portugal is.

'Eigenlijk de volledige populatie'

De vogels krijgen ringen met kleurencombinaties om hun poten. "Iedere combinatie is uniek en zo is iedere grutto terug te vinden met de informatie over het beest. De aantallen zijn hier hoog. Wel gebruikt de IJslandse grutto, een ondersoort, deze locatie ook. Maar die worden ook geringd en onderzocht. Maar wij zitten hier met ruim 70- tot 80.000 grutto's. De Nederlandse populatie is zo'n 25- tot 30.000 span, dus in totaal zo'n 60.000 grutto's. Dus eigenlijk zit de volledige populatie hier op dit moment," zegt Van der Velde.

"Dit jaar is het hier erg nat, dat is goed voor de grutto's. Zij ploegen hier de rijstvelden om, de oude rijst van afgelopen jaar komt naar boven en dat eten ze op. Vanuit de universiteit zitten hier de hele maand nog mensen. Dat zijn drie ploegen van twee, ieder pakt zo'n 9-10 dagen. Zo proberen we een beeld te krijgen van de grutto's. Ook een klein deel komt vanuit Spanje naar Nederland, en daar zitten nu ook mensen," vertelt de onderzoeker.

Vliegveld: 'Zonde'

Dat er een vliegveld bij Lissabon wordt neergezet, vindt Van der Velde wel zonde. "Maar voor de Nederlandse grutto's maak ik me nog niet veel zorgen. Want het oude vliegveld van Lissabon zit bijna op dezelfde afstand als de locatie waar het nieuwe moet komen. Maar dat zegt niet dat het niet schadelijk is voor vogels. Want de locatie is vlak naast de Taag en vlak naast een van de belangrijke reservaten van deze regio. Dus het is wel kwalijk dat het gebeurt. Met name de wijze waarop het gebeurde is niet leuk. Want er is geen vooronderzoek gedaan naar wat er met zo'n vliegveld kan worden verstoord."