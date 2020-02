Rentree van Sjinkie Knegt is 'Wedstriid fan de Wike'

De ontknoping van het shorttrackseizoen komt eraan. Eerst nog de wereldbekerfinale en dan in maart is het wereldkampioenschap. Maar, eerst dus de wereldbekerfinale in eigen land. Dordrecht is aankomend weekeinde het toneel ervan en dat het bijzonder wordt, is zeker. Sjinkie Knegt maakt namelijk zijn rentree. Het is de 'Wedstriid fan de Wike'.