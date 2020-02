Sportcast: "Je kon bij Henk de Jong 'in aai yn de kont siede'"

Sportclub Heerenveen knokte voor de drie punten, maar pakte er maar één. SC Cambuur deed hetzelfde en pakte de drie punten net wel. Maar het was wel spannend, vooral bij Cambuur in de laatste minuten, toen MVV nog bijna de gelijkmaker scoorde. En dus maakte verslaggever Geert van Tuinen de opmerking: "Je kon bij Henk de Jong 'in aai yn de kont siede'." We praten deze week met verslaggevers Roelof de Vries, Geert van Tuinen en Arjen de Boer over het betaalde voetbal in Fryslân. Dit alles onder leiding van Jantine Weidenaar.