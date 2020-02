Meer AED's nodig in Leeuwarden, Sneek en Drachten, dorpen goed bezig

"Het gaat vaak goed in kleinere plaatsen. In Joure gaat het überhaupt heel goed. Dus er zijn best goede plekken, maar helaas ook plaatsen waar het minder goed is geregeld": Sneek, Drachten en stad Leeuwarden, de grotere plaatsen," benadrukt Marianne Spoelstra van de Hartstichting nogmaals. De Hartstichting wil dat er landelijk nog zo'n 5.000 AED's bij komen om de dekking in heel Nederland goed te hebben.

Betrokkenheid

Volgens Spoelstra is de betrokkenheid in kleinere plaatsen de oorzaak van de betere dekking daar. "Je ziet vaak dat er betrokken bewoners zijn en stichtingen zijn opgezet. Het is een gezamenlijke inspanning en als ieder een steentje bijdraagt komt het voor elkaar. Toch moet ik zeggen dat er in de laatste maanden wel meerdere 24 uur per dag beschikbare AED's bij zijn gekomen in Leeuwarden."

Wat is nu een goede dekking dekking? "De grootste kans op overleven is als je binnen 6 minuten kan starten met reanimeren met een AED. Dus als je ervoor zorgt dat er binnen 500 meter een AED aanwezig is, dan is er een grotere overlevingskans. Maar als dat er niet is, is de kans aanwezig dat hulp niet op tijd komt."