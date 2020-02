HEA! Sint Piter in Grou

Sint Piter is zaterdag aangekomen in Grou. Meteen na de intocht gaat Sint Piter altijd met Zwarte Piet op bezoek bij een aantal mensen in het dorp. Zo krijgt mevrouw Belksma een speciaal bedankje omdat ze altijd op de kleren van Sint Piter heeft gepast. En hij gaat even langs bij Wieger van Duuren, want die ligt plat met een hernia.