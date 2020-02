Dak konijnenopvang De Blesse stort in door harde wind

De konijnen zijn er goed vanaf gekomen, ze hebben het allemaal overleefd. De schade is echter groot en omdat het dak weg is, kunnen de dieren niet meer droog staan. "Er is veel materiële schade, kooien zijn aan gort. Eén konijn is heel erg gestrest, die is helemaal aan de diarree geraakt. De rest lijkt het allemaal tot nog toe goed te maken", vertelt eigenaresse Aniek Overwijk.