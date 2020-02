Is Fryslân al klaar voor de tweede storm die er aankomt?

We zijn nog maar net bekomen van de storm Ciara of haar opvolger staat al weer klaar. In de nacht van maandag op dinsdag is het opnieuw raak in Fryslân. Weerman Piet Paulusma waarschuwt voor een storm die evenveel schade kan aanrichten als Ciara. "Deze nieuwe storm zal vooral in het kust- en Waddengebied voor schade zorgen."

De nieuwe storm kondigt zich in de loop van maandagmiddag aan. Piet: "Het begint met pittige buien, kans op hagel en windstoten. Ook maandagavond pittige buien en 's nachts windstoten van kracht 11 en misschien wel 12. Dinsdagmorgen en -middag blijft het ook nog stormachtig.

Net als Ciara gaat ook deze tweede storm flink huishouden in Fryslân, verwacht Piet. "Omdat de windrichting zuidwest is, verwacht ik nog wel de nodige problemen."