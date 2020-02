Tûmba krijgt tientallen meldingen van Chinezen over corona-carnavalslied

Het lied heeft de titel 'Voorkomen is beter dan Chinezen' en er wordt bijvoorbeeld gezongen over 'stinkchinezen'. Mensen die hun beklag doen bij Tûmba, zeggen dat ze aangifte willen doen. Ze willen ook dat het Openbaar Ministerie er werk van maakt.

Volgens Mirka Antolovic van Tûmba hebben ze in Leeuwarden tot nu toe zo'n 60 meldingen binnen gekregen, landelijk ligt dat rond de 1000. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat er in korte tijd zoveel meldingen binnenkwamen bij het discriminatiemeldpunt en dat was met de 'minder Marokkanen'-uitspraak fan Geert Wilders.

Onderschat probleem

Discriminatie van Aziatische mensen komt veel meer en al veel langer voor dan wordt gedacht, zegt Antolovic. "Aziaten zijn over het algemeen geen klagend volk, ze klagen niet gauw. Maar we krijgen de laatste jaren wel steeds meer signalen of meldingen dat ze het wel genoeg vinden. Omdat ze niet klagen, is het niet inzichtelijk, maar het gebeurt wel. Het is een onderschat probleem, juist omdat het niet zichtbaar is in de cijfers."

Online petitie

Niet alleen in Fryslân zorgt het lied voor opschudding, landelijk hebben al honderden mensen een melding gedaan bij anti-discriminatiebureaus. Er is inmiddels ook een online petitie opgezet, waarin de politiek wordt gevraagd om in actie te komen tegen de beeldvorming dat mensen van Chinese afkomst hier het virus zouden verspreiden. De petitie is in twee dagen tijd meer dan 25.000 keer ondertekend.

Excuses van Radio 10

Het nummer werd gedraaid in de uitzending 'Laat met Lex' op Radio 10. De zender heeft inmiddels excuses aangeboden voor de misplaatste grap.