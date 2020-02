Borna Simic uit Leeuwarden schittert op Prinses Christina Concours

Twee jaar geleden begon Borna met piano- en orgelspelen, maar hij is klaar voor een groot concours. Borna speelde afgelopen zaterdag in het Prins Claus Conservatorium in Groningen het stuk 'Toccata' en 'Fuga BWV 914 in E' van Bach. Na afloop was hij zeer tevreden: "Ik vond dat ik het stuk op mijn eigen manier heb gespeeld, dus ik vond het heel goed gaan. Dat was echt heel fijn. Er waren natuurlijk dingen die beter konden, maar ik ben tevreden. Het gaat mij er echt om dat mensen zien dat ik er plezier in heb. Dat vind ik belangrijk."

De finale van het concours heeft hij niet gehaald, maar hij won wel een speciale prijs. Van de burgemeester van Groningen ontving Borna een Eervolle Vermelding, omdat zijn talent zo opvallend is. Borna blijft in ieder geval doorgaan met piano- en orgelspelen.