Kipnuggets? Kinderen in Hurdegaryp eten liever pannenkoeken met rode biet

Albert Paauw is directeur van de openbare school in Hurdegaryp. Hij staat versteld van de gezonde creaties die zijn leerlingen bedachten. "Een lasagnemuffin bijvoorbeeld", lacht hij. "Dat gerecht was nog een behoorlijke uitdaging voor de kok van Van der Valk."

Het plan voor het maken van gezonde kindermenu's kwam bij de hotelketen vandaan. Paauw: "Samen met Van der Valk zijn we gaan kijken naar gezonde menu's. Dit is een heel mooi lokaal initiatief binnen Hurdegaryp. En we zijn als school druk bezig om een gezonde school te worden. Dan is dit een mooie stimulans."

De vier meest opvallende gerechten zijn vorige week al gemaakt op school. Deze gerechten worden maandag voor het eerst echt gemaakt bij Van der Valk in de keuken. De winnaar komt op de kaart te staan bij Van der Valk.