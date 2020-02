Brandweer Fryslân krijgt zo'n 65 meldingen van stormschade

De meldingen liepen uiteen van omgevallen bomen tot borden die omwaaiden. Ook voor kapot gewaaide delen van het dak kwam de brandweer in Fryslân meerdere keren in actie.

In totaal zijn er 65 brandweerkorpsen in Fryslân, die de meldingen met elkaar hebben opgepakt. "Daardoor kunnen we zo'n storm wel hebben", laat De Groot weten.

De meeste meldingen kwamen binnen tussen 16.00 en 18.00 uur. Na 23.00 uur was het rustig.