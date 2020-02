Beide Friese proeftuinen voor aardgasvrije weken lopen flink vertraging op

Inmiddels is de vergunning voor de waterbuffer goedgekeurd door de gemeenteraad van Vlieland. Voordat de vergunning echt rond is, gaat er wel wat tijd overheen, maar het project staat niet helemaal stil. "We hebben inmiddels tien bewonersavonden gehad en daar is iedereen naartoe gekomen", vertelt Weber. Of alle bewoners ook echt achter het plan staan om de wijk aardgasvrij te maken, vindt Weber lastig in te schatten. "Je merkt dat mensen het belangrijk vinden om een warm huis te hebben, maar hoe dat gebeurt maakt ze niet zo veel uit."

Naast de bijeenkomsten zijn er ook al in negen huizen aanpassingen gedaan, zodat ze van het gas af zijn. "We hebben bij die huizen verschillende dingen uitgetest. Zo kunnen we kijken wat het beste werkt en dit toepassen op de rest van de huizen." Aanpassingen waar je dan aan kunt denken, zijn een watervat dat door de zon wordt opgewarmd, speciale radiatoren met een propeller erin en een warmtepomp.

Jaren vertraging in Garyp

Het plan van Garyp ziet er heel anders uit dan dat van Duinwijck. Niet 38, maar 603 woningen moeten volledig van het gas af. De verwachting was dat dit voor 80 tot 90 procent van de huizen voor eind 2023 zou lukken. Maar ook dit project loopt vertraging op. Garyp zal in elk geval niet voor 2026 van het gas af zijn.