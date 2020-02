Noppert ook op tweede Players Championship vroeg uitgeschakeld

In zijn spannende eerste partij van de dag won Noppert met 6-5 nipt van Scott Baker. Daarna won hij 6-3 van Adam Hunt. Een dag eerder verloor Noppert in de tweede ronde nog van Hunt.

Het Players Championship-weekend in Barnsley is het eerste toernooi van het nieuwe dartseizoen. Noppert zijn laatste wedstrijd was op 22 december op het WK in Londen. Het eerste televisietoernooi waar Noppert aan meedoet wordt de UK Open begint maart.