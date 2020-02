'Moord op Joodse kinderen Bram en Eva mogen we nooit vergeten'

Er is op dit moment een tentoonstelling over Bram en Eva in Het Pakhuis in Ermelo. Bram en Eva zijn twee Joodse kinderen, die in de Tweede Wereldoorlog in Ermelo zaten ondergedoken, maar uiteindelijk zijn opgepakt en vermoord. "Ik hoop dat er veel jongeren ons komen bezoeken. Ze kunnen zien waartoe uitsluiting en discriminatie leidt", zegt Greving.

Familie Beem naar Potgiertersstraat

Als de oorlog uitbreekt, wordt al snel duidelijk wat de nazi's met de Joden van plan zijn. De Duitsers leggen de Joden verschillende beperkingen op. Ze mogen bijna niets meer in de openbare orde. "Ze moeten die druk en angst hebben gevoeld", zegt Greving. In november 1942 duikt familie Beem onder in Leeuwarden, aan de Potgieterstraat. "Maar de ruimte is eigenlijk te klein. Bovendien vinden de ouders het geen goede plek voor de kinderen en daarom gaan Bram en Eva naar Ermelo, waar ze buiten kunnen spelen en even later zelfs naar school gaan." De kinderen krijgen onderdak in Huize Vredestein in Ermelo.