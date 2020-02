Vrouwen winnen achtervolging op wereldbeker shorttrack in Dresden

Brons voor mannen

De mannenploeg, met Friezen Sven Roes, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat, werd derde in de finale.

Zuid-Korea versnelde tien ronden voor het einde en was oppermachtig. Nederland kon daarachter lang met Rusland om zilver strijden. Drie ronden voor het eind leek het gat te groot, maar door een goede wissel tussen Breeuwsma en De Laat kwam De Laat in de laatste ronde nog dichtbij Rusland. Het lukte hem echter niet om Semen Elistratov nog in te halen. China werd vierde.

Sjinkie Knegt was ook in Dresden, maar alleen om mee te trainen. Hij hoort waarschijnlijk zondagavond dat hij komende week in Dordrecht zijn rentree mag maken. Bij de relayfinales was hij co-commentator voor de NOS.