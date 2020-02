Schulting na winst nu ook klassementsleider op 1.500 meter

In de finale nam Schulting vier rondjes voor het einde de leiding over. Ze voerde het tempo op, maar Kim Ji-yoo bleef vlakbij - tot het moment waarop de Koreaanse onderuit gleed. Schulting kwam net iets sneller over de streep dan Sofia Prosvirnova uit Rusland, en won met haar tijd de afstand. Tifany Huot Marchand uit Frankrijk werd derde.

Schulting heeft in het klassement op de 1.500 meter nu een kleine voorsprong op Han Yu Tong uit China: 28.000 om 27.851 punten. Ook Tong gleed uit in de finale.