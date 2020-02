Nederlandse ijshockeyclub met Friese inbreng niet verder op OKT

Polen was met 8-0 te sterk, Kazachstan met 7-1 en Oekraïne met 3-0. Het toernooi in Noersoeltan was de tweede fase van het kwalificatietoernooi. Nederland had zich daarvoor geplaatst door begin januari van Spanje te winnen.

Voor Oranje werden verschillende Friese spelers van de UNIS Flyers uit Heerenveen opgesteld. Goalie Martijn Oosterwijk, verdediger Niels van der Vossen en aanvallers Jasper Nordemann, Lars den Edel, Ronald Wurm en Jord Smit. Mike Nason, de coach van de Flyers, is assistent-bondscoach.