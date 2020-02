VIDEO: Dramatische nederlaag voor LDODK in noordelijke derby

In de strijd om de play-offplekken in de Korfbal League leed LDODK een pijnlijke nederlaag. In Nijeveen gingen de Friezen tegen DOS'46 met 24-18 onderuit. Het grote euvel was het gebrek aan schotkracht. LDODK haalde een dramatisch laag schotpecentage. De Drenten profiteerden optimaal en staan in punten nu gelijk met de Gorredijkers.

De volledige wedstrijd: