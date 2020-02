Testwedstrijd Ice Derby op Thialf: eerste wedstrijd in maart geschrapt

De Ice Derby is een wedstrijd tussen langebaanschaatsers en shorttrackers op een baan van 220 meter. die baan is nu neergelegd in Thialf. De bedoeling was om in het weekend van 20 tot en met 22 maar de eerste 'Dutch Grand Prix' te organiseren, maar dat lukt niet. Nu wil de organisatie zien of ze het in mei of juni kunnen doen. Dat past ook beter in het schema van de Koreaanse schaatsers en die zijn weer belangrijk vanwege een Koreaanse geldschieter.

Voordat de Ice Derby kan worden georganiseerd, moet er eerst onder toezicht van de ISU een testwedstrijd worden georganiseerd.