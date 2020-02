Ambassadeur in Mozambique: maar de basis blijft toch Oldeholtpade

Al jong was het duidelijk voor Henny. Zij wilde de wereld in om mensen te helpen. Ze kreeg dat mee van haar ouders die een wereldwinkel runden en haar met de opvatting opvoedden dat het goed is om je voor andere mensen in te zetten. Ze studeerde geografie en demografie en toen dat klaar was, ging ze de wereld in. Ze trok naar Bangladesh, maar werkte ook in het Palestijnse gebied en Tanzania. Als beleidsmedewerkster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken deed ze van alles. Van educatie tot het helpen van vrouwen om een betere positie te krijgen.

Sinds anderhalf jaar is Maputo haar woon- en werkplaats. Als ambassadeur probeert ze het land verder te helpen en ook het Nederlandse bedrijfsleven in contact te brengen met Mozambique.

Onrustig land

Het land is arm, er is veel analfabetisme en in het noorden van het land is het ook nog eens onrustig. Echt stabiel is het land dus niet terwijl het een schat aan grondstoffen heeft en een prachtige kust. Begin 2019 heeft een cycloon veel verwoest in het land. Daar zijn nu de gevolgen nog groot van. Met hulp van Nederland wordt geprobeerd het land te helpen om te gaan met de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan. Zo heeft het land enerzijds te maken met overstromingen en anderzijds met grote droogte. Dat is volgens De Vries een grote zorg voor nu en met name de toekomst. Met hulp van ook Wetterskip Fyryslân probeert ze daar wat aan te doen.