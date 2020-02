Fietsende vrouw van de A32 bij Wirdum gehaald

De politie moest zaterdagnacht in actie komen nadat er een fietsende vrouw op de A32 bij Wurdum was gezien. De vrouw weigerde van de fiets af te stappen, en negeerde het stopteken van de politie. Ze had een koptelefoon met muziek op, en zwaaide met haar middelvinger. Toen ze uiteindelijk toch afstapte, zei de 37-jarige vrouw uit Heerenveen dat ze dit vaker deed, omdat er geen fietspad naast de weg ligt.