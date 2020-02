LIVE: Storm in de provincie, meer dan 300 meldingen bij hulpdiensten

Volgens weerman Piet Paulusma komt in de middag en avond het slechtste weer. In het kust-, Wadden- en IJsselmeergebied kan het oplopen tot windkracht 12 en meer de provincie in windkracht 10. De wind komt met name uit het zuid-zuidwesten, maar draait vanavond naar west-zuidwest. In de nacht zal het nog zo'n 9 tot 11 zijn. de storm houdt het lang vol. Zondag is het 's ochtends nog droog, maar in de middag volgen stormbuien. In het kust- en Waddengebied kunnen er ook orkaanbuien voorkomen, dat houdt in dat er buien bij windkracht 12 voorkomen. Ook is er kans op onweer en hagel.