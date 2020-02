Douw de Vries wint 5.000 meter met persoonlijk record, Kramer rijdt niet uit

Douwe de Vries had het niet verwacht dat hij onder de 6.10 zou duiken. Het is wat laat in het seizoen, maar De Vries heeft toch aangegeven het mooi te vinden dat dit er nog uit komt. En met name dat hij zichzelf nog kan verbeteren op 37-jarige leeftijd. Voor hem is het persoonlijk record een mooie afsluiter van de World Cup in Calgary.

Kramer: 'Heel blijven'

Sven Kramer heeft van de 5.000 meter maar zo'n 3.000 meter gereden. Dat deed hij echter meer als voorbereiding voor 'n WK Afstanden. Volgens kramer had hij graag in de A-groep gereden, maar door omstandigheden en blessures lukte dat niet. De 5.000 meter voor de B-groep was niet op televisie te zien en Kramer probeerde met name om heel te blijven: "Ik voel mij goed en dat wil ik zo houden." Kramer hoopt zijn vorm door te trekken naar Salt Lake City.