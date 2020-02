Wüst pakt wereldbekerbrons op 1.500 meter, Letitia de Jong wint B-groep 500 meter

B-groep 500 meter

Letitia de Jong uit Feanwâlden was zaterdagavond in de B-groep de snelste op de 500 meter. Ze reed een persoonlijk record van 37.36. Daarmee was ze in de A-groep zevende geworden. Het lukte Femke Kok uit Nij Beets niet om haar persoonlijk record, en tevens het wereldrecord voor junioren, te verbeteren. De 19-jarige schaatsster werd vierde in de B-groep met een tijd van 37,99.