SC Heerenveen blijft in eigen huis steken op gelijkspel tegen VVV

Het eerste kansje van de wedstrijd was al na twee minuten voor Rodney Kongolo, maar zijn schot ging naast de goal. Ook de tweede kans kwam op naam van een Heerenveen-speler. Uit een hoekschop van Hicham Faik kopte Sven Botman in de negende minuut de bal naar de korte hoek, maar doelman Thorsten Kirschbaum was attent en keerde de bal.

Direct daarna waren het de Limburgers die op voorsprong konden komen. Uit een vrije trap van Thomas Bruns kopte de Engelsman Jerome Sinclair hard naast het Friese doel.

Grootste kans voor Van Bergen

Het duurde tot de 19e minuut voordat er weer een kans viel te noteren. Middenvelder Joey Veerman schoot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar opnieuw was jet Kirschbaum die een doelpunt voorkwam. Ajax-huurling Botman was na een klein half uur voor de tweede keer dichtbij een doelpunt. De 19-jarige verdediger schoot van grote afstand, maar de bal ging net naast de paal.

De allergrootste kans in de eerste helft was voor Mitchell van Bergen. Hij kreeg de bal fortuinlijk voor zijn voeten, maar oog-in-oog met Kirchbaum schoot hij hard naast. Heerenveen zette in de slotfase van de eerste helft nog aan. Veerman vuurde nog een schot af op Kirschbaum, maar weer was de Duitser met een schitterende redding een Friese inzet de baas.