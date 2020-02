Aris Leeuwarden verrast met overwinning op ZZ Leiden

Aris had met 15-14 na het eerste kwart al een voorsprong op het scorebord. Die marge bleef bij het ingaan van de pauze gelijk, want het tweede kwart eindigde in 10-10. En dus ging Aris met een 25-24 voorsprong aan de thee.

In het derde kwart gingen de Leeuwarders door met waar ze gebleven waren. De voorsprong werd uitgebouwd tot 47-39. De bezoekers kwamen in het vierde laatste kwart nog wel een beetje terug, maar ze konden niet voorkomen dat Aris er met de overwinning vandoor ging. Het werd uiteindelijk 66-60.

Mikalauskas topscorer

Arunas Mikalauskas maakte achttien punten voor de Leeuwarders en pakte daarnaast elf rebounds. Oranje-international Worthy de Jong werd met zeventien punten topscorer voor Leiden.

Door de overwinning staat Aris nu met tien punten uit negentien wedstrijd gedeeld op de zevende plek. Den Helder Suns heeft evenveel punten, maar heeft nog wel twee wedstrijden tegoed. Het gat met de nummer zes, welke positie recht geeft op deelname aan de play-offs om het landskampioenschap, is momenteel acht punten.