Kleurloos LDODK verliest noordelijke derby van DOS'46

De thuisploeg stond vanaf de eerste minuten op voorsprong. Er was te snel balverlies voor LDODK in de beginfase, waardoor DOS kon uitlopen naar 7-3. Tot de pauze bleef het spel hetzelfde; DOS vond eenvoudiger de korf, terwijl de Friezen met moeite doelpunten maakten.

DOS blijft scoren

In de tweede helft bleef het verschil groot. LDODK had de 15-13 kunnen maken, maar knoeide. De tegenstanders uit Nijeveen liepen daarna uit naar 18-12. Bij LDODK wilde het allemaal niet. Zo miste Friso Boode bijvoorbeeld nog een strafworp om het verschil wat kleiner te maken.

Na ruim elf minuten in de tweede helft had LDODK nog steeds niet gescoord. Dat doelpunt kwam er even later wel, maar het verschil met DOS was al veel te groot: 20-13. In de slotfase scoorde LDODK nog wel enkele keren, maar de overwinning ging uiteindelijk met 24-18 naar de thuisploeg.

Rechterrijtje

Door het verlies van LDODK zakt de ploeg naar de middenmoot van de Korfbal League. Om de play-offs te halen, moeten de Friese korfballers bij de eerste vier eindigen.