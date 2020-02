VC Sneek sluit reguliere competitie af met overwinning

In de eerste set kwam VC Sneek niet in de problemen. De Friese ploeg stond vanaf het eerste punt punt voor en pakte de set uiteindelijk eenvoudig met 25-17. Ook in de tweede set begon Sneek meteen goed. Dat resulteerde al snel in een 9-2 voorsprong. Die voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. De tweede set ging uiteindelijk met 25-14 naar de Snekers.

In de derde set had Sneek het even moeilijk. De ploeg kwam zelfs op een 2-7 achterstand, maar slaagde er wel in om die weer om te buigen tot 9-9. Daarna ging het lang gelijk op, maar op 24-23 benutten de Friezinnen direct hun eerste wedstrijdpunt.

Play-offs

Door de overwinning gaat VC Sneek als nummer vier de play-offs om het landskampioenschap in. In die play-offs strijden ze met nog vijf andere ploegen in een hele competitie om de landstitel.