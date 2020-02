Ziekenhuistoren Haarlem is ideale match voor Vinkega

De kerk komt uit 1899, en zit sinds 1969 zonder toren. In de afgelopen jaren is er door vrijwilligers hard gewerkt om de kerk te restaureren, en de wens was om ook die toren terug te krijgen. Maar de kosten voor deze operatie waren te hoog voor Vinkega; zo'n 40.000 euro.

Stompe toren

In 1969 maakte de toen bouwvallige spitse toren plaats voor een stompe variant. Geld voor herstel was er toen niet. De punt is toen van het gebouw afgehaald, en een zadeldak is daarvoor teruggekomen. Dat was zo'n vreemde verandering dat grapjassen borden neerzetten met de plaatsnaam 'Stompe Toren'. Maar aan die 'schande' lijkt nu een eind te komen.

Ziekenhuistoren

De toren die nu mogelijk op de kerk komt, ligt nu nog in Velserbroek. Een aannemersbedrijf daar heeft nog een spitse variant op het terrein liggen. Het gaat om de toren van het Katholieke Mannenziekenhuis in Haarlem. Doordat de toren in goede staat is, scheelt het behoorlijk in de kosten. Er moeten echter nog wel enkele hobbels genomen worden, voordat de toeren ook inderdaad weer terug is.