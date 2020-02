ONS pakt punt in degradatiekraker, Harkemase Boys en Buitenpost verliezen

In Veenendaal bij Harkemase Boys was op Sportpark Panhuis de eerste grote kans van de wedstrijd voor DOVO. Quincy Arends kon schieten na het uitglijden van Jesse Renken, maar Arends schoot over de goal. Twintig minuten later ontsnapte Harkemase Boys opnieuw aan een achterstand toen Noah Staal zijn schot via de binnenkant van de paal uit de goal zag vliegen.

De voorsprong kwam er uiteindelijk in de eerste helft nog wel voor de thuisploeg. DOVO kreeg een penalty nadat Joris Voest een overtreding maakte op Jasper Waalkens. Die buitenkans werd benut door Arends: 1-0.

Doelpunt afgekeurd

In de tweede helft leek Harkemase Boys op 1-1 te komen door een kopbal van Henny Bouius, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Grote kansen bleven daarna lang uit.

In de 84e minuut kon Arends de wedstrijd beslissen in het voordeel van DOVO, maar zijn schot ging naast de goal. In de blessuretijd was Berwout Beimers nog dichtbij de gelijkmaker. Zijn kopbal ging in het zijnet, waardoor DOVO met een krappe overwinning de drie punten in eigen huis hield.

Harkemase Boys staat door de nederlaag nog op de vierde plaats in de derde divisie. Bij een overwinning was de Friese ploeg op gelijke hoogte gekomen met de nummer drie, DVS '33 Ermelo, dat zaterdagmiddag verloor van Excelsior '31.