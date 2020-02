Sven Roes debuteert met zilver op wereldbeker, brons voor Schulting

Roes maakte met een overwinning in de halve finale al grote indruk. Ook Itzhak de Laat uit Leeuwarden plaatste zich via de halve finale voor de A-finale. Hij werd derde in de halve finale, maar mocht door zijn snelste tijd door.

In die finale pakte Ziwei Ren al snel bijna een hele ronde voorsprong. Hij kwam dan ook als eerste over de streep. Op tien minuten achterstand kwam Roes als tweede binnen. De Koreaan Kim Dagyeon werd derde. De Laat kon in de finale met een vierde positie geen grote rol spelen.

Bij de vrouwen lukte het Rianne de Vries uit Akkrum niet in de A-finale te komen. Zij kreeg in de halve finale een penalty.

1.000 meter

Schulting en Daan Breeuwsma uit Akkrum waren in de halve finales op de 1.000 meter de Friese inbreng. Breeuwsma kwam echter niet in de finale. Hij werd laatste in zijn halve finale en was daardoor veroordeeld tot de B-finale. Hierin eindigde hij ook als laatste. Schulting deed het met een tweede plek in de halve finale beter. Hierin hoefde ze alleen de Koreaanse Kim Jo Yoo voor zich te laten.

In de vrouwenfinale gingen twee concurrenten van Schulting onderuit, waardoor de race opnieuw moest beginnen. Dat was niet ongunstig voor Schulting, die net werd ingehaald door Kim. Lee Yu Bin moest na de val met een brancard van het ijs worden gehaald en Sofia Prosvirnova kreeg een penalty. Daardoor bleven er nog maar drie vrouwen over.

Schulting zag in de tweede versie van de finale dat Lee haar twee rondes voor het einde weer inhaalde. In de laatste ronde probeerde ze nog van alles, maar hierdoor verloor ze snelheid en ging de Canadese Courtney Lee Sarault nog over haar heen.