Piet Paulusma over storm Ciara: "Het zal flink onstuimig worden"

"Zoals het nu lijkt gaat het flink onstuimig worden," zegt Piet. "Het begint vannacht al hard te waaien. Dan heb je morgenvroeg al een harde tot stormachtige wind. Morgenmiddag en in het eerste deel van de avond komt de meeste wind. De gemiddelde windsnelheid is kracht 9, meer het land in kracht 7-8. Maar het zijn de uitschieters die het probleem zijn. In het Waddengebied kan dat wel kracht 12 zijn, dat is meer dan 130 kilometer per uur. Dat geldt ook voor het westelijke deel, noordwest en noord."

Gevaarlijk weertype

Dan gaat het met name om het brede kustgebied. "Die krijgt kracht 10-11 in uitschieters en die maken de meeste schade. Het is wel zo: het is een zuid-zuidwestenwind. Daar hebben wij vaak minder schade van dan een westelijke wind, maar 's avonds gaat het nog west-zuidwest dus dan klapt het er nog even tegenaan. Het wordt een gevaarlijk weertype. De meeste wind komt wel overdag."

Nog niet voorbij na zondag

Paulusma geeft aan dat de storm het nog wel even volhoudt. "Wij 's nachts gaat het door en maandag en dinsdag zijn er nog altijd windstoten in kracht 9-10 en buien vanuit het westen. Je kunst vanavond en morgenochtend pas zien hoe het precies zal uitpakken, omdat deze storm zich nog ontwikkelt. Het begint voor de kust van Engeland."

Het gaat zeker gevolgen hebben: "Er zal het een en ander aangepast worden als het om het openbaar vervoer gaat. Als je aan het verbouwen bent en troep hebt liggen, dat waait gewoon weg. Die windstoten in kracht 10-11 op het land veroorzaken de schade."