Omrop Tip: Ljocht en skaad oer it sinnepark

Het klimaat verandert, fossiele energiebronnen raken op. In 2030 - zo is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord - moet 70 procent van alle elektriciteit komen van duurzame bronnen zoals wind en zon. Wat dat betekent voor Fryslân, is te zien in de Fryslân DOK 'Ljocht en skaad oer it sinnepark'.

Dat blijft niet bij zonnepanelen op het eigen dak, dat wordt veel groter aangepakt. Friese dorpen beginnen met eigen energiecorporaties. Grote ontwikkelaars zoals Groenleven investeren in mega-zonneparken. Dat levert veel energie op, en winst voor de producent.