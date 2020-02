Op klompen bij de Binnema's

Toen Jan als jongetje bij de Binnema's woonde, was Henke de Jong een buurmeisje van een jaar of elf oud. Later hielp ze daar in de huishouding. De herinnert zich de kleine Jan nog goed. Ze liep met hem in de kinderwagen en ze ging met hem te fietsen. Henke is nu 87 jaar en woont nog in Blije. Tot de dag van vandaag heeft ze contact met Jan gehouden.