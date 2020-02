Twee mensen opgepakt met te veel drank op achter het stuur in Leeuwarden

Politie Leeuwarden @politie_lwdn

2/2 dat het de 5e keer in 5 jaar was dat ze voor dit feit werd aangehouden. De verdachte krijgt proces-verbaal. Door de OVJ van het CVOM (=ZSM voor verkeer) werd besloten dat haar auto verbeurd wordt verklaard. De auto is direct afgevoerd. #PolLWD