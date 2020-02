Vlieland en Staatsbosbeheer steken 1,1 miljoen euro in natuur en recreatie

Het geld dat met de overdracht vrijkomt, wordt in een groenfondsrekening gestoken. Dat geld wordt uitgegeven aan fietspaden, samenwerking met natuureducatiecentrum De Noordwester, natuurbelevingsroutes en het verduurzamen van gebouwen en materieel fan Staatsbosbeheer. Daar gaat een werkgroep mee aan de slag.

Logische verhoudingen

Voor de grondwisselingen hebben burgemeester Tineke Schokker en directeur Sylvo Thijsen een intentieverklaring getekend. Volgens hen ontstaan er meer logische verhoudingen met de overdracht. Een aantal wegen en fietspaden verandert ook van eigenaar.

De burgemeester zegt: "Met dit geld kunnen we investeren in een aantal projecten die hoog op onze gezamenlijke verlanglijst staan, maar waar we anders moeilijk geld voor konden vrijmaken. We kunnen het ook gebruiken als cofinanciering voor Waddenfondsaanvragen en zo het investeringsbedrag verder verhogen. Het maakt ons mooie eiland nog aantrekkelijker, zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners.''