Opnieuw coniferenbrand en opgepakte verdachte in Drachten

Drachten is alwéér slachtoffer van een coniferenbrand. In de nacht van vrijdag op zaterdag moest de brandweer uitrukken voor een brand aan de Noorderhof. Het is al de elfde coniferenbrand dit jaar. Ook bij deze brand is door de politie een persoon aangehouden, ook al is het nog niet duidelijk wat zijn rol is geweest bij de brand.