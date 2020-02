Strafrechtadvocaat: "Meer vrijheid voor gedetineerden leidt tot minder recidive"

Wat is nu beter: zoveel mogelijk vrijheden binnen de muren van de gevangenis of ervoor zorgen dat er in heel zwaar leven is? Deze week heeft minister Sander Dekker voorstellen gedaan om gedetineerden meer vrijheden te geven. "Onderzoek wijst uit dat meer vrijheid leidt tot minder recidive", zegt Bart Canoy, strafrechtadvocaat in Leeuwarden.

Bart Canoy over wat het betekent als gedetineerden meer vrijheden krijgen: