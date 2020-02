Basisdebutant Breij over benauwde tweede helft: "Ik vond het zelf ook aardig spannend"

Topscoorder Robert Mühren maakte beide doelpunten van de Leeuwarders, maar Breij had zelf ook nog kunnen scoren. "Ik moet het balletje gewoon tussen de palen schieten", zegt hij. "Maar we hebben drie of vier heel goede kansen gecreëerd. Dat is ook onze kracht. Dat doen we heel goed."

Uiteindelijk was het bij rust dus 2-0. "Als je met 3-0 naar binnen gaat, dan ga je met nog een lekkerder gevoel naar binnen. Na rust had ik ook niet het gevoel dat zij terug zouden komen. Maar door een ongelukkig moment maken zij de 2-1. Dan maken we het onszelf moeilijk. Daarin kunnen we ons verbeteren."

Even in spanning

Dat ongelukkige moment was toen aanvoerder Erik Schouten viel en de bal verspeelde. Daar profiteerde MVV direct van. Breij: "Ik blijf het zeggen, het was een ongelukkig moment. Erik is een fantastische voetballer en hij verzorgt de opbouw met Maccie (Calvin Mac-Intosch, red.) fantastisch."

Daarna nam de spanning toe. "Eigenlijk moeten we niet in paniek raken door de 2-1. Maar je voelt ook de spanning in het publiek. Dat zijn leermomenten. Uiteindelijk hebben we de overwinning wel te pakken."