Antoinette de Jong pakt twee plaats in Calgary met persoonlijk record

Antoinette de Jong heeft vrijdag bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary een persoonlijk record gereden op de 3000 meter. Ze zette een tijd neer van 3.56,18. Dat was ruim anderhalve seconde sneller dan haar oude beste tijd. Dat was 3.57,18, een tijd die ze in december 2017 ook in Calgary reed. Vrijdag was alleen Martina Sáblíková sneller.