Zaalvoetbalsters Drachtster Boys winnen topper van Feyenoord

Er gebeurde van alles in de beginfase. De Drachtsters scoorden als eerste. Jessie Prijs zette de 1-0 op het scorebord na een intrap van Sieta de Vries. Ook daarna waren er genoeg kansen, maar de twee keepsters hielden hun doelen verder schoon voor de pauze.

Tweede helft op en neer

In de tweede helft was de eerste kans voor Feyenoord, maar weer scoorde Drachtster Boys. De doelvrouw van de thuisploeg, Anna Reitsma, gaf een lange bal. Die werd niet goed verwerkt door de Rotterdamsters. Door een eigen doelpunt werd het 2-0. Weer wat later scoorde Reitsma zelf. Ze gaf weer een lange bal en Feyenoord-doelvrouw Degener zat er niet goed bij.

Toch kwam de spanning terug. Door twee doelpunten direct achter elkaar. Jennifer Oliveira maakte de eerste treffer van Feyenoord en na een treffer van Sherrallin Henriquez was het zelfs 3-2. De Rotterdammers probeerden het nog een paar keer, maar Reitsma voorkwam de gelijkmaker.

Vier punten voorsprong

Door de overwinning behoudt Drachtster Boys de leiding in de eredivisie. Ze hebben nu 30 punten uit dertien wedstrijden. Team Alkmaar en Feyenoord volgen op plaats twee en drie met 26 punten.