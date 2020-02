Cambuur laat MVV bijna terug komen, maar houdt de punten in Leeuwarden

Spanning terug

Zo dominant Cambuur voor de rust domineerde, zo weinig gebeurde er in de beginfase van de tweede helft. Cambuur controleerde en MVV kon niet gevaarlijk worden. Tot de 65e minuut. Toen ging Erik Schouten met de bal onderuit. Anthony van den Hurk pikte de bal op, gaf breed op Joeri Schroijen en die schoot de aansluitingstreffer binnen.

De spanning was terug en het niveau van Cambuur werd ook minder. Tien minuten na e 2-1 was Van den Hurk zelf dicht bij de gelijkmaker, maar dat kon Sonny Stevens voorkomen. Dat was de grootste kans voor de ploeg uit Maastricht. En dus hield Cambuur de drie punten in Leeuwarden.

Concurrentie speelt later

De drie ploegen die Cambuur achtervolgen in de top van de eerste divisie komen maandag pas in actie. Dan gaat het om Jong Ajax, Volendam en de Graafschap. Volgende week speelt Cambuur de uitwedstrijd tegen Almere City.