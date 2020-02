Heerenveenvrouwen winnen van Excelsior Barendrecht door twee doelpunten na rust

In de beginfase van het eerste bedrijf was het aftasten voor beide ploegen. Er waren van beide kanten niet veel kansen en beide ploegen wisten elkaar goed te controleren. Pas zo'n vijf minuten voor rust kwamen de eerste kansen voor de thuisploeg. Tiny Hoekstra slingerde de bal voor, maar Noah Waterham kwam net te kort om de voorzet te verzilveren. Ook een goed afstandsschot van Jill Bayings kon de stand op het scorebord niet veranderen: de keepster van de bezoekers kon de bal via de vingertoppen keren.

Ter Beek belangrijk

Na de pauze gebeurde er meer op sportpark Skoatterwâld. De ploegen waren pas net begonnen aan de tweede helft of de brilstand kon veranderd worden in een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Hoekstra schoot de bal op de lat, waarna de rebound niet lastig was voor Williënne ter Beek. Pas in de eindfase van de wedstrijd wist de thuisploeg de wedstrijd in het slot te gooien. Zoï van de Ven schoot na goed voorbereidend werk van Ter Beek de 2-0 tegen de touwen.