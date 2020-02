Jesper Hospes derde in B-groep bij wereldbeker in Calgary

De winst in de B-groep ging naar de Japanner Daichi Yamanaka met 34,24. Dat was een persoonlijk record. Ook de Pool Artur Nogal was met 34,64 sneller dan Hospes. Voor Nogal was dat ook een persoonlijk record. Hospes zijn persoonlijke record is 34,50. Dat zette hij in november 2013 neer in Calgary.

Later op vrijdag komen Letitia de Jong, Ireen Wüst (beide op de 1000 meter), Douwe de Vries (1500 meter) en Antoinette de Jong en Reina Anema (beide op de 3000 meter) nog in actie in Canada.