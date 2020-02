Dik twee jaar cel voor Slowaak na verkrachting op Ameland

De verdachte werkte bij een fietsverhuurder op Ameland. Hij had aangeboden om het slachtoffer naar huis te brengen, na een bezoek aan een discotheek in Nes. De vrouw zat op een camping. Ze was nog maar een paar dagen op het eiland en kon de route nog niet goed. Ze deed seizoenswerk in de horeca.

Man 'wist van niets'

Onderweg haalde de verdachte de vrouw van de fiets en duwde haar in een droge sloot, waar hij haar verkrachtte. De vrouw schreeuwde en verzette zich. De verdachte had in eerste instantie tegen de politie gezegd dat hij er niets meer van wist. Toen hij te horen kreeg dat er DNA van hem op het lichaam van de vrouw was gevonden, zij hij dat het ging om 'spontane' en vrijwillige seks. Dat geloofde de rechtbank niet.

De vrouw is ernstig getraumatiseerd door de verkrachting. Ze is onder behandeling bij een psycholoog. De man moet haar 50.000 euro smartengeld betalen en daarnaast nog eens 11.000 euro, onder andere omdat de vrouw vertraging met haar studie heeft opgelopen.