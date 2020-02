Stop op aanleg zonneparken in Fryslân dreigt: "Spanning loopt hoog op"

Het bedrijf GroenLeven legt veel zonneparken aan. "We zijn bezig met zo'n vijftig grote projecten", zegt directeur Roland Pechtold. "Een derde daarvan staat onder risico. In Nij Beets en Oudehaske bijvoorbeeld, daar bouwen we een drijvend systeem met zonneparken. De spanning loopt daar hoog op."

In onze provincie zijn daarnaast tientallen energiecoöperaties. Zo heeft Garijp een zonnepark op het stort, Ameland een bij het vliegveld en in Wijnjewoude komt er ook een zonnepark. Maar de plannen in Wijnjewoude om voor nog eens 5 megawatt op daken te leggen, kunnen vooreerst niet doorgaan.