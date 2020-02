Iris Noordzij uit Raerd gaat van de Canarische eilanden naar Caribische gebied roeien

"Het is een tocht van bijna 5.000 kilometer. Alle dagen en nachten gaat dat door", zegt de Friese roeister. Ze denken er tussen de 40 en 60 dagen over te doen en dan komen ze geen enkele keer aan wal. "We nemen gevriesdroogde eten mee voor alle dagen en dat kunnen we dan aanlengen met water. Dat water hoeven ze niet mee te nemen. "Dat moeten we zelf maken. We hebben een watermaker mee aan boord die van zout water zoet water zal maken."

Goed doel

De vrouwen hopen met de roeitocht geld op te halen voor onderzoek naar hartkwalen bij vrouwen. "We hebben ons verbonden aan een onderzoeksteam van de Universiteit in Utrecht. Al het geld dat we ophalen gaat naar dat team," zei Noordzij. "Elke dag sterven nog altijd 57 vrouwen aan hartkwalen in Nederland en dat moet anders."

De vrouwen hebben ook nog een ander doel. "We willen als eerste vrouwenteam aan de overkant komen. We denken dat dat mogelijk is," zei Noordzij.