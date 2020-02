Sven Roes sterk bij debuut op wereldbeker shorttrack

De meeste Friezen die vrijdag in actie kwamen in de voorrondes hadden een prima dag. Naast Roes eindigde ook Itzhak de Laat als eerste in zijn kwartfinale op de 1.500 meter. Later op de dag deden Roes en Daan Breeuwsma mee aan de tweede 1.500 meter. Dat was geen succes: Roes werd tweede in zijn race, niet genoeg voor de halve finale. Breeuwsma kreeg een straf.

Bij de vrouwen gingen Suzanne Schulting en Rianne de Vries wel naar de halve finale. Schulting won haar rit, De Vries had genoeg aan de tweede plaats.

Friezen door op 500 en 1000 meter

Op de 500 meter waren Rianne de Vries en Itzhak de Laat de enige Friezen die in actie kwamen. De Vries werd weer tweede en De Laat weer eerste. In beide gevallen was dat voldoende om door te gaan naar de kwartfinale. Op de 1.000 meter plaatsten Schulting (1e) en Breeuwsma (2) zich ook voor de kwartfinale.

Achtervolgingsploegen ook door

Alle achtervolgingsploegen plaatsen zich vrijdag voor de halve finale. Op de gemengde achtervolging werd Nederland eerste in de kwartfinale. Bij de mannen en vrouwen werd Nederland tweede, in beide gevallen ook genoeg om door te gaan.