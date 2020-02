Boot Holland zet in op kinderen en vissers

In de beurshallen van het WTC Expo in Leeuwarden staat deze dagen een grote verscheidenheid aan boten. Van kleine rubberboten tot grote jachten. Traditioneel is Boot Holland een beurs voor met name stalen boten, maar dit jaar is er ook aandacht voor de kleinere watersporten als het standup-peddelen en het windsurfen.

Jongere beursganger beter betrekken

"Dit zijn zeer populaire sporten", vertelt beursmanager Gerda Brouwer. "Veel boten hebben speciale plateaus voor deze activiteiten." De SUP-stands zouden volgens de organisatie de jongere beursgangers bij de watersport kunnen betrekken, zodat ze later sneller interesse krijgen voor de grotere boten.

Naast aandacht voor de jeugd heeft de beurs dit jaar de focus op fossielvrij varen. Dit is een trend die al jarenlang gaande is, en de laatste tijd steeds intensiever wordt. Net als het sportvissen. Ook deze groep heeft dit jaar een speciaal plekje gekregen.