Rechter: Actiegroep tegen Zwarte Piet krijgt geen andere plek bij intocht Sint Piter

De actiegroep zegt dat ze niet goed zichtbaar zijn op de plek die de gemeente ze aan heeft gewezen. De actievoerders wilden het liefst op de kade staan, waar Sint Piter zaterdag aankomt, maar de gemeente heeft een plek aangewezen aan de andere kant van het water.

Vorig jaar stonden de actievoerders op datzelfde plek. Volgens burgemeester Buma van Leeuwarden was dat een goede plek. kelder is het daar niet mee eens: "Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. Wij waaiden zowat het weiland weer uit."

"Die plek is niet in het dorp, maar aan de andere kant van het kanaal in een weiland. Moeilijk zichtbaar en moeilijk hoorbaar en dus makkelijk te negeren", zei Rob Kelder van Kick Out Zwarte Piet donderdag in het radioprogramma Weistra op wei.